Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Мы планируем укреплять сотрудничество с Фуюанем

AmurMedia, 16 марта. Мэр Хабаровска провёл рабочую встречу по видеосвязи с коллегами из городского Народного правительства Фуюаня. Ключевой темой диалога стало развитие туристического сотрудничества между городами. По итогам переговоров стороны подписали протокол о намерениях, который закладывает фундамент для будущего партнёрства.
«Наша общая задача — раскрыть весь туристический потенциал Хабаровска и Фуюаня, способствовать росту сферы гостеприимства и делиться успешным опытом. Мы планируем выстроить прочные деловые отношения между туроператорами. Одновременно с этим будет расширяться сотрудничество в торгово-экономической, культурной, образовательной и спортивной областях», — отметил в своём выступлении мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В ходе обсуждения был согласован план совместных событий на текущий год. В мае-июне в Хабаровске пройдёт Международная выставка детского рисунка «Таланты юных — любимому городу». В первой половине лета в Фуюане состоится «III Российско-Китайская выставка картин маслом», а в Хабаровске — международный фестиваль искусства «Муралы-на-Амуре».
Августом запланировано проведение в Фуюане III российско-китайской программы семейного обмена «Объединенные водами одной реки — связанные добрососедством». В сентябре Хабаровск примет «V Гуманитарный фестиваль образования, культуры и спорта».
Также в октябре в Хабаровске вновь будет организован Международный кулинарный конкурс «Кухня-на-Амуре». В том же месяце в Фуюане пройдёт «Российско-Китайский фестиваль культуры и искусства» с участием творческих делегаций из России и Китая.