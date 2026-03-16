Мастера и классы. Молодежный фестиваль «Этно-край» прошёл в Хабаровске

Городской дворец культуры стал площадкой для проведения этнологического фестиваля. Подробности — в репортаже hab.aif.ru.
Холл едва вместил участников и гостей мероприятия. Сюда шли группами, классами и просто компаниями. За длинными столами разместились представители разных национальностей и землячеств, разложив свои товары и приготовив мастер-классы.
Украшения плетённые, вырезанные из коры, из дерева, камушки — всё ярким ковром раскинулось на прилавках. Это можно было мерить, не обещая купить, а просто чтобы увидеть себя в новом образе. И обязательные нанайские тапочки — без этой такой привычной для дальневосточников обуви уже не один фестиваль не обходится! Это мягкая обувь, украшенная национальными узорами и мехом.
Часть выставочных работ создавалась тут же. Посреди весёлого шума и суеты — вечных спутников молодежных собраний — спокойно улыбаясь орудуют крючком и иголкой с нитками две нарядные женщины.
— Мы «Таджики Дальнего Востока». Покажем на фестивале национальную вышивку и готовы научить всех желающих — девочки должны уметь шить и украшать вещи. Вот, посмотрите, обычный платок, а, если с ним немного поработать, то он становится очень нарядным. В вышивке используем древние узоры, стараемся сохранять традиции — очень важно передавать молодым знания, которыми владели наши предки, — объясняет Махтоб Гафурова.
Учитель труда из мичуринской школы Андрей Киле накануне этно-феста нарубил у поселка веточки ивы ― сделал запас для мастер-класса. Сегодня он показывает, как можно из брусочка вырезать бучукэн — традиционные мальчиковые игрушки нанайцев.
— Их делать достаточно просто, главное, следовать шаблону. Лицо куклы без глаз и рта — считалось, что через них в игрушку может вселиться злой дух, которые навредит ребёнку. Раньше ими игрались дети, а сейчас их делают в качестве сувениров. На один уходит примерно, минут пять-десять, ― рассказывая Андрей Киле продолжает охаживать резаком маленький брусок и на нём проступает орнамент.
― Ну, со временем мастер, конечно, ошибся, ― смеется хабаровчанка Марина, пытающаяся повторить за Киле. ― Я уже минут двадцать тут стараюсь, а всё ещё только в начале пути. Зато интересно и вырезать, и истории послушать. За это и люблю фестивали с мастер-классами!
На соседней территории — царство ниток. Здесь под контролем специалистов в яркой национальной одежде изготавливают обережные куклы, сплетая их из разноцветных нитей. Вроде смотришь ― ничего сложного, но ведь тут важно не перепутать, потому что от цвета и его сочетания зависит функционал куклы.
Продолжилось мероприятие концертом и завершилось дегустацией — гостям фестиваля предложили попробовать блюда кухонь разных народов региона.