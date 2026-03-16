За сутки в Красноярском крае потушены 12 пожаров, погиб один человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Шахтинский Канского муниципального округа из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи загорелись хозяйственные постройки.

Источник: НИА Красноярск

К моменту прибытия пожарных горели гараж и баня на общей площади около 100 квадратных метров. Существовала угроза жилому дому, однако огнеборцам удалось ее предотвратить. Пожар ликвидировали девять сотрудников МЧС и три единицы техники.

Накануне днем в Большой Мурте из-за неосторожного обращения с огнем сгорел жилой дом. Погибла женщина. Возгорание на площади около 64 квадратных метров ликвидировали 11 человек и три единицы техники.

Всего за прошедшую неделю в Красноярском крае ликвидирован 61 пожар. Погибли пять человек, спасены 25.

По данным краевого МЧС, основными причинами возгораний стали короткое замыкание электропроводки — 31 случай, неосторожное обращение с огнем — 17 и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей — 8.