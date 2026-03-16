КСИР: многие ракетные склады Ирана уцелели при ударах США и Израиля

Иран опровергает слова Хегсета об уничтожении производства и запасов ракет в этой стране.

Источник: Комсомольская правда

Иран располагает значительными запасами ракет, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.

«Многие ракеты, которые мы произвели после 12-дневной войны, все еще не использованы. Многие наши ракетные шахты по-прежнему нетронуты», — сказал Наини агентству Fars.

Значительная часть используемых Ираном в настоящее время ракет была произведена около десяти лет назад, уточнил он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что якобы Вашингтону удалось уничтожить все производство баллистических ракет исламской республики. По словам министра войны США, объемы ракетного вооружения Ирана сократились на 90%, а количество ударных беспилотников — на 95%.

Возможны ли атаки дронов из Ирана на США, военный эксперт Литовкин объяснил здесь на KP.RU.

Тем временем Иран наносит удары по базам США, а Ормуз становится новой точкой конфликта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше