Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибиряки ищут криминальный след в пропаже семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 16 марта, ФедералПресс. Жители Сибири допускают, что исчезновение семьи туристов Усольцевых может иметь объяснение, связанное с преступными мотивами. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

«Усольцевых вырезали в первые час-два их путешествия по тайге за то, что шли в сторону каких-то тайных местечек преступников и не послушались вернуться обратно, не понимая опасности, исходящей от встречных людей. Тела Усольцевых спрятали под первую попавшуюся разлапистую елку, окруженную растущими густыми кустами», — считает Татьяна П.

Многие уверены, что отсутствие значимых зацепок только подтверждает криминальную версию произошедшего.

«Да, такое ощущение, что чистили и подчищали профессионалы, убили их, иначе б остались следы все же», — рассуждает Леся.

Некоторые считают, что причина — в преступной халатности.

«Возможно, семья угорела в домике или бане от дровяной печи. Сотрудники скрыли, трупы спрятали, чтобы не установили причин смерти, машину отогнали, все», — выдвинула свою гипотезу Елена М.

Сибиряки также настаивают на том, что поиски семьи необходимо продолжать.

«Надо искать до конца. Найти их и установить причину», — резюмирует Виктория А.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что названа новая версия исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. Трое человек, супруги и их маленькая дочка, пропали в конце сентября прошлого года. Людей искали, в том числе с помощью беспилотников. Свои версии произошедшего выдвигают и местные жители.

Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.