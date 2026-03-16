Сибиряки ищут криминальный след в пропаже семьи Усольцевых

«Усольцевых вырезали в первые час-два их путешествия по тайге за то, что шли в сторону каких-то тайных местечек преступников и не послушались вернуться обратно, не понимая опасности, исходящей от встречных людей. Тела Усольцевых спрятали под первую попавшуюся разлапистую елку, окруженную растущими густыми кустами», — считает Татьяна П.
Многие уверены, что отсутствие значимых зацепок только подтверждает криминальную версию произошедшего.
«Да, такое ощущение, что чистили и подчищали профессионалы, убили их, иначе б остались следы все же», — рассуждает Леся.
Некоторые считают, что причина — в преступной халатности.
«Возможно, семья угорела в домике или бане от дровяной печи. Сотрудники скрыли, трупы спрятали, чтобы не установили причин смерти, машину отогнали, все», — выдвинула свою гипотезу Елена М.
Сибиряки также настаивают на том, что поиски семьи необходимо продолжать.
«Надо искать до конца. Найти их и установить причину», — резюмирует Виктория А.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что названа новая версия исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. Трое человек, супруги и их маленькая дочка, пропали в конце сентября прошлого года. Людей искали, в том числе с помощью беспилотников. Свои версии произошедшего выдвигают и местные жители.
