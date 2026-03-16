Один лесной пожар действует в Приморье 16 марта

За прошедшие выходные, 14 и 15 марта, в Приморском крае ликвидировали 10 пожаров на землях лесного фонда, Минобороны и иных категориях. Общая площадь возгораний превысила 200 гектаров. Все очаги удалось потушить в первые же сутки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В субботу самый крупный лесной пожар площадью 90 гектаров зафиксировали в Пограничном округе. В воскресенье вспыхнуло сразу девять очагов. Самые масштабные ландшафтные возгорания произошли в Октябрьском и Ханкайском округах. Также огонь прошел по землям Минобороны в Шкотовском и Хасанском районах.
«Причиной всех ландшафтных пожаров стал человеческий фактор. Сухая трава горела вблизи Тавричанки, Многоудобного и Баневурово из-за неосторожности местных жителей», — рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства.
На утро понедельника, 16 марта, зафиксирован один действующий пожар в районе Партизанска, угрозы населенному пункту нет. Напомним, пожароопасный сезон действует уже в 18 округах края. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов для нарушителей значительно увеличиваются.