Утром в Хабаровске на маршруты вышли более 400 единиц транспорта

За минувшие сутки коммунальные службы поработали на славу: днем на дороги выходили 26 единиц техники, ночью — 18. Вместе они убрали 820 кубометров снега, чтобы утренний маршрут горожан был безопасным. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На дорогах зафиксировано 13 аварий, а пожарные расчеты выезжали на вызовы четыре раза. В «скорую помощь» за сутки поступило почти 600 звонков, сообщили в администрации Хабаровска.
С утра на линии вышли 423 единицы — 21 трамвай, 21 троллейбус и 381 автобус.