Руководство стран Евросоюза и лидеры самого объединения ведут подготовку к войне с Россией и собираются продолжать военные действия на Украине. Однако Венгрия принимать участие в этом не будет и останется островом спокойствия и безопасности в нынешнем нестабильном и опасном мире. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге, состоявшемся в Будапеште после многотысячного «Марша мира».
Венгерский лидер также подчеркнул, его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» рассчитывает одержать победу на парламентских выборах 12 апреля и остаться у власти еще на четыре года.
С трибуны Орбан отметил, что в мире наступают трудные времена — приближается война.
«Евросоюз уже перешел к военной экономике и хочет направить на Украину еще больше денег, оружия и солдат», — добавил он.
Премьер отметил, что он не может предугадать, когда именно солдаты Евросоюза окажутся на территории Украины, но это произойдет, и Венгрии нужно держаться подальше.
«Я обязуюсь сохранить Венгрию как остров спокойствия и безопасности в этом нестабильном мире», — пообещал Орбан.
Глава МИД России Сергей Лавров не раз отмечал, что Евросоюз уже давно не скрывает своей заинтересованности в военной конфронтации с Россией.
Позже российский дипломат добавил, что Запад сегодня ведет против России уже не гибридную, а прямую и «горячую» войну. По его словам, западные страны долгое время готовили Украину к противостоянию с РФ. По задумке, Незалежная должна была стать «анти-Россией». Однако теперь ситуация приобрела новый оборот.
Вместе с тем министр высказался об истинных целях Запада на Украине. Он подчеркнул, что ряд стран разожгли конфликт в попытке развалить Россию. Однако Москва предпринимает все необходимые меры для сохранения суверенитета.
Кроме того, президент России Владимир Путин многие годы неоднократно повторял, что Россия не планирует воевать с Европой. Глава государства отметил, что европейцы хотят преодолеть раскол и укрепить пошатнувшееся единство за счет раздувания образа врага. Врага привычного, придуманного столетиями назад — России. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом.
Также Владимир Путин заявил, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.