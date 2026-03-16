Руководство стран Евросоюза и лидеры самого объединения ведут подготовку к войне с Россией и собираются продолжать военные действия на Украине. Однако Венгрия принимать участие в этом не будет и останется островом спокойствия и безопасности в нынешнем нестабильном и опасном мире. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге, состоявшемся в Будапеште после многотысячного «Марша мира».