Снаряд и женщина в платье: астроном раскрыл странные находки на Марсе

Марсоход Curiosity снова привлек внимание к четвертой планете от Солнца. Он заснял на поверхности Марса необычный предмет, похожий на гильзу артиллерийского снаряда. Снимок был сделан в районе кратера Гейла почти на экваторе планеты.
Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стоит за этим необычным предметом и что еще находили на Марсе.
«Снаряд» в кратере Гейла.
На поверхности Марса обнаружили необычный предмет, по виду напоминающий артиллерийский снаряд. Длина объекта — около 20 см.
Странный предмет сразу заинтересовал любителей космоса и вызвал споры пользователей Сети. Одни начали строить догадки, откуда снаряд мог появиться на Марсе, другие выдвигали предположения о том, что это в действительности может быть.
Астроном Александр Киселев озвучил научное объяснение этому феномену, развеяв мифы об инопланетном происхождении объекта.
«На данном снимке объектом является камень необычной формы. Подобные необычные камни уже не редкость. Первой причиной образования таких объектов на Марсе являются естественные процессы, связанные с геологической историей Марса 3,5 миллиарда лет назад, эрозией и другими факторами (циркуляция воды, разрушение скал ветром)», — пояснил эксперт.
Оптические иллюзии и «женщина в платье».
Однако естественные процессы — не единственный путь появления необычных объектов на Марсе. Зачастую объяснение лежи совсем на поверхности.
Астроном Киселев отметил, что иногда за появлением необычных предметов стоят оптические иллюзии.
«Второй причиной появления на снимках таких необычных объектов является оптическая иллюзия. Например, марсоход Curiosity запечатлел панораму в кратере Гусева, на которой была замечена фигура “женщины в платье” с вытянутой вперед рукой. Однако панорамный вид показал, что это лишь удачно расположенная скала», — добавил астроном.
Что еще необычного нашли на Марсе?
Красная планета нередко демонстрирует на своей поверхности камни необычной формы. Киселев назвал несколько самых ярких находок, сделанных марсоходами за последнее время.
«Среди необычных находок камень, напоминающий потертый средневековый шлем, обнаруженный марсоходом Perseverance. Он имеет остроконечную вершину и бугристую поверхность с вкраплениями, из-за чего похож на древний доспех. Поверхность покрыта мелкими выемками, придающими камню состаренный вид», — сообщил астроном.
Еще одним удивительным открытием стал камень в форме кораллов. Его заметил марсоход Curiosity. Причудливая форма камня, по словам специалиста, связана с водными процессами и эрозией, которые происходили миллиарды лет назад.
«Водные минералы заполняли трещины в породе, а после ее испарения кристаллизовались. Со временем ветры и пылевые бури разрушали поверхность, придавая ей необычные очертания. Несмотря на сходство с кораллами, это не органические останки, а минеральные образования, сформированные при участии древней воды на Марсе», — рассказал эксперт.
Другая находка была обнаружена в районе кратера Езеро. Там зафиксировали камень, состоящий из множества темно-серых сферических структур размером в несколько миллиметров.
«Некоторые из них имеют вытянутую форму, а другие обладают угловатыми краями или даже крошечными отверстиями», — добавил Александр Киселев.
