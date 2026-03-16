Омский борец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

С 9 по 15 марта в сербском городе Зренянине прошло первенство Европы по спортивной борьбе. Омский борец Алибек Амиров чемпионом турнира в весе до 55 кг. В финале ему удалось одержать победу над борцом Фаридом Садихли из Азербайджана. Стоит отметить, что это уже вторая победа омича на первенстве Европы. Свое первое «золото» Алибек Амиров завоевал год назад, на чемпионате Европы, проходившем в Албании. Также в минспорте Омской области подчеркнули, что прошедшие соревнования стали первыми с 2021 года, где российские борцы выступали с флагом и гимном.