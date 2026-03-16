В Красноярске возбудили уголовное дело после жалоб жильцов аварийного дома

В Следственном комитете России обратили внимание на ситуацию с аварийным домом на улице Алеши Тимошенкова в Красноярске.
В комментариях в аккаунте приемной председателя СК Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» разместили обращение по вопросу нерасселения многоквартирного дома. Со слов автора, двухэтажное здание 1960 года постройки уже длительное время находится в непригодном состоянии из-за износа конструкций.
Дом на улице Алеши Тимошенкова признали аварийным в 2020 году. Изначально расселение было запланировано на 2032 год, однако в 2023 году суд перенес срок на 2025-й. Несмотря на это, до настоящего времени права жильцов не были реализованы.
«Заявительнице предложили денежную компенсацию, суммы которой недостаточно для приобретения равнозначного жилья. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — сообщили в Следкоме.
В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту возбудили уголовное дело.
Председатель СК РФ поручил руководителю регионального управления Алексею Еремину представить доклад о ходе и результатах расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
