Исследование: россияне стали чаще есть аджику

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Динамика розничных продаж популярных соусов «на каждый день» по итогам 2025 года показала, что россияне стали покупать аджику на 11% больше, а хрен — на 8% меньше в сравнении с 2024 годом, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
Так, в денежном выражении продажи хрена не изменились, а аджики, которая заняла по продажам первое место, выросли на 16%. Вторую строчку в списке соусов-лидеров заняла горчица, показав рост на 4% в натуральном выражении и на 11% в денежном. Закрывает топ-3 сметана — продажи увеличились всего на 1% в весе, но на 20% в рублях.
Кроме того, на 1% в физическом выражении выросли майонез и кетчуп, в деньгах — на 12% и 7% соответственно.
Помимо хрена, меньше стали покупать уксус и томатную пасту — их объемы продаж в натуральном выражении снизились на 3%, но в то же время приросли на 3% и 1% соответственно в деньгах.