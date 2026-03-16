Новосибирцам напомнили о штрафах за выезд на встречную полосу

Жителям Новосибирской области напомнили, что за выезд на полосу встречного движения можно получить штраф и даже лишиться водительского удостоверения. Санкции за это установлены в статье 12.15 КоАП РФ.
Так, за выезд на встречку или трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия грозит штраф от 1 500 до 2 250 рублей. Но если препятствия не было, то водителю грозит либо штраф 7 500 рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.
За повторный выезд на встречку санкция будет серьезнее. В этом случае водителю грозит лишение прав на 1 год. Если же нарушение было зафиксировано камерами в автоматическом режиме, то автомобилист получит штраф 7 500 рублей.