Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер не хочет отправлять военные корабли в Ормузский пролив по просьбе Трампа

Telegraph: Стармер не намерен отправлять военные корабли в Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отклонил предложение американского президента Дональда Трампа об отправке военных кораблей для восстановления коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Об этом информирует издание The Daily Telegraph.

Это может ухудшить отношения между Трампом и Стармером, сказано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что остался «очень разочарован» премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за запрета использовать остров Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер заверили, что их страны не участвовали вместе с США и Израилем в нанесении ударов по Ирану.

Напомним, Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив и намерен объявить о её создании в течение недели.

Накануне Трамп призвал страны-получатели нефти позаботиться о восстановлении Ормузского пути и обеспечить судоходство в проливе.

