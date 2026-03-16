Стармер не хочет отправлять военные корабли в Ормузский пролив по просьбе Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отклонил предложение американского президента Дональда Трампа об отправке военных кораблей для восстановления коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Об этом информирует издание The Daily Telegraph.
Это может ухудшить отношения между Трампом и Стармером, сказано в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что остался «очень разочарован» премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за запрета использовать остров Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану.
Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер заверили, что их страны не участвовали вместе с США и Израилем в нанесении ударов по Ирану.
Напомним, Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив и намерен объявить о её создании в течение недели.
Накануне Трамп призвал страны-получатели нефти позаботиться о восстановлении Ормузского пути и обеспечить судоходство в проливе.