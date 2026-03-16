В Хабаровске бесплатно покажут новые мультфильмы Суздальского фестиваля

В Хабаровске с 18 по 22 марта пройдет всероссийская акция «Открытая премьера», в рамках которой зрителям покажут новые анимационные фильмы и эпизоды сериалов, — сообщает телеграм-канал «Мэрия Хабаровск».
Показы станут частью XXXI Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест». В программе — короткометражные мультфильмы и серии анимационных проектов разных студий, рассчитанные на зрителей разных возрастов.
Особенность акции в том, что каждый зритель сможет стать членом жюри. После сеанса участникам предложат проголосовать за понравившийся фильм. По итогам голосования определят победителя, который получит приз зрительских симпатий.
Организаторы отмечают, что участие в акции продолжает работу по развитию анимации на Дальнем Востоке. В регион регулярно привозят ключевые события отрасли и показы современных российских мультфильмов.
Вход на большинство показов будет свободным, однако потребуется предварительная регистрация.