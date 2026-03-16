«Крымскую весну» встретят в Хабаровске 18 марта

В Хабаровске 18 марта 2026 года на стадионе имени Ленина пройдут концерт и митинг, посвящённые воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Начало в 17:30, вход свободный для всех желающих, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Цель мероприятия — объединить общество вокруг важного исторического события — возвращения полуострова в состав России, — отметили организаторы, министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края. — Оно также направлено на укрепление патриотизма и демонстрацию общей исторической судьбы и культурного единства народов страны. Событие проходит в рамках Года единства народов России, который был объявлен в 2026 году президентом Владимиром Путиным.
В рамках мероприятия пройдет концертная программа с участием творческих коллективов, а также тематические выставки, посвящённые истории и достижениям Крыма в составе России.
Напомним, 18 марта 2014 года Крым и Севастополь официально присоединились к Российской Федерации. Это решение, принятое по итогам волеизъявления миллионов людей, стало символом исторической справедливости и единства народа. За воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова: более 96,8% в Крыму и 95,6% в Севастополе.