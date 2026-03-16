Потепление до +6 градусов ожидается в Красноярске на этой неделе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Температурные качели должны отступить.
В понедельник днем будет солнечно и около −10 градусов, ночью до −14С.
Во вторник, 17 марта, температура поднимется до +2 градусов днем, ночью −2С. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. В среду воздух прогреется до +6С, ночью около 0С.
В четверг, 19 марта, температура вновь немного понизится: днем +1С, ночью −6С. Ожидается снег.
В пятницу днем по прогнозу +2С, ночью 0С, также возможны осадки.
В выходные, 21 и 22 марта, синоптики обещают до +6 градусов днем.