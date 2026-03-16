Мужчина в Таиланде устроил стрельбу на улице из-за подозрений жены в измене

В Таиланде мужчина увидел супругу, садящуюся в автомобиль к другому, и устроил стрельбу на улице возле больницы. Об этом сообщило издание The Thaiger.
Инцидент произошел 9 марта в городе Краби на юге страны. Полицейских вызвали люди, которые услышали несколько выстрелов около клиники. Одна из пуль попала в припаркованную машину. Водитель сообщил, что принял выстрелы за фейерверк, но затем пуля пробила колесо автомобиля. На месте правоохранители нашли девять пистолетных гильз.
В ходе расследования было установлено, что стрельбу устроил таец, чье имя не раскрывается. Он подозревал супругу в измене и следил за ней вместе с другом. У больницы мужчины увидели, как она садится в машину к незнакомцу. Муж подошел к автомобилю и постучал в стекло. Водитель сразу же нажал на газ. Тогда мужчина выхватил пистолет и стал стрелять вслед машине в приступе ревности, сказано в статье.
Уточняется, что в ходе инцидента никто не пострадал.
В поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области был задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство жены и ее 13-летнего сына. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь с супругой. Между ними вспыхнул конфликт на почве ревности.