Мужчина в Таиланде устроил стрельбу на улице из-за подозрений жены в измене

В ходе расследования было установлено, что стрельбу устроил таец, чье имя не раскрывается. Он подозревал супругу в измене и следил за ней вместе с другом. У больницы мужчины увидели, как она садится в машину к незнакомцу. Муж подошел к автомобилю и постучал в стекло. Водитель сразу же нажал на газ. Тогда мужчина выхватил пистолет и стал стрелять вслед машине в приступе ревности, сказано в статье.