Эти мордочки сводят с ума: более 300 породистых собак собрались в Хабаровске

В минувшие выходные павильон на «Выборгском» превратился в настоящий город четвероногих: лай, виляющие хвосты и сияющие глаза хозяев, которые с волнением готовили питомцев к выходу на ринг. Каждому предстояло доказать, что его любимец — лучший. А судьи оценивали строго, по самым высоким стандартам породы.
В Хабаровске продолжаются масштабные выставки собак. В субботу прошла национальная выставка ранга Чемпион Федерации, в воскресенье стартовали ещё две — для отдельных групп пород. Участников собралось больше 360, а пород — свыше 100. От миниатюрных японских хинов до внушительных немецких догов, от пушистых шпицев до грациозных афганцев — разнообразие поражает.
География тоже впечатлила: Хабаровск и край, Приморье, Амурская область, Камчатка, Усть-Каменогорск и даже далёкая Кострома. Самые преданные своему делу владельцы готовы ехать через всю страну, чтобы побороться за титулы. Организаторы обещают: выставки будут проходить каждый месяц.