Ракета подлетела к дому Зеленского: пришло последнее предупреждение

Эксперт Дандыкин объяснил значение ударов по Кривому Рогу. Поражены ж/д станции Ингулец и Синельниково. Цель — срыв поставок техники и боеприпасов ВСУ. Подробнее о целях в промзоне и бункере для элиты — в материале.

Источник: Аргументы и факты

Минувшая ночь на юго-востоке Украины выдалась тревожной. Взрывы прогремели в Кривом Роге — городе, который имеет не только стратегическое значение как промышленный узел, но и символическое, являясь родиной Владимира Зеленского.

Сирены воздушной тревоги звучали также в Сумской и Черниговской областях, однако основные события развернулись именно в Днепропетровской области.

Удар по «железке»: как «Герани» парализуют поставки ВСУ.

По данным ряда военкоров и мониторинговых каналов, основной удар пришелся по объектам железнодорожной инфраструктуры. Как сообщил военный блогер Кирилл Федоров, в ходе атаки беспилотниками «Герань» были поражены три ключевые железнодорожные станции: Ингулец, Синельниково, а также станция в районе Кривого Рога.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru пояснил, почему эти объекты стали приоритетной целью:

«Поражение железнодорожных станций приведет к сбою логистики ВСУ. По этим путям поставки техники идут к линии боевого соприкосновения. Кривой Рог — один из таких городов».

Энергетический коллапс как союзник: охота на тепловозы.

Эксперт также обратил внимание на важный нюанс, делающий удары по железной дороге еще более эффективными. Проблемы с энергосистемой Украины вынуждают ВСУ все активнее использовать тепловозную тягу, которая зависит от запасов топлива и состояния локомотивного парка.

«Сейчас на Украине есть проблемы с электричеством, они вынуждены на тепловозы переходить, поэтому и по ним могли нанести удар. Вероятно, там и депо есть, которое также могло стать целью», — добавил Дандыкин.

Кривой Рог — не только логистика: заводы, склады НАТО и бункер для элиты.

Однако Кривой Рог интересен не только как транспортный узел. Это огромный промышленный центр, и удары по военным объектам ВСУ в этом регионе могут преследовать более глубокие цели.

По мнению Василия Дандыкина, в зоне поражения могут находиться предприятия по производству боеприпасов.

«Кривой Рог — это промышленный город, соответственно, там находятся промышленные предприятия, на которых могут производить, например, боеприпасы. Подобные объекты могут находиться на территории всей Днепропетровской области. Это промышленный регион», — пояснил он.

В городе, где родился глава киевского режима, сосредоточена обширная военно-промышленная инфраструктура. Помимо производственных мощностей, там базируются военные части, расположены склады с оружием, в том числе поставляемым странами НАТО.

Кроме того, не исключено, что в окрестностях Кривого Рога может располагаться один из запасных бункеров, предназначенных для высшего руководства Украины.

Тяжелая артиллерия по тылам: что будет дальше.

Военный эксперт подчеркивает, что объекты в Кривом Роге являются капитальными и хорошо защищенными, поэтому спектр применяемого по ним оружия может расширяться.

То, что сейчас удары наносятся беспилотниками, не отменяет возможности применения более мощных средств поражения в будущем.

Вывод очевиден: удары по железнодорожным станциям в Днепропетровской области — это системная работа по «артериям» украинской обороны.

Нарушение логистики лишает подразделения ВСУ на передовой не только подкреплений, но и стабильного снабжения боеприпасами, что напрямую влияет на обстановку в зоне боевого соприкосновения.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше