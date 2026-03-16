Ракета подлетела к дому Зеленского: пришло последнее предупреждение

Минувшая ночь на юго-востоке Украины выдалась тревожной. Взрывы прогремели в Кривом Роге — городе, который имеет не только стратегическое значение как промышленный узел, но и символическое, являясь родиной Владимира Зеленского.
Сирены воздушной тревоги звучали также в Сумской и Черниговской областях, однако основные события развернулись именно в Днепропетровской области.
Удар по «железке»: как «Герани» парализуют поставки ВСУ.
По данным ряда военкоров и мониторинговых каналов, основной удар пришелся по объектам железнодорожной инфраструктуры. Как сообщил военный блогер Кирилл Федоров, в ходе атаки беспилотниками «Герань» были поражены три ключевые железнодорожные станции: Ингулец, Синельниково, а также станция в районе Кривого Рога.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru пояснил, почему эти объекты стали приоритетной целью:
«Поражение железнодорожных станций приведет к сбою логистики ВСУ. По этим путям поставки техники идут к линии боевого соприкосновения. Кривой Рог — один из таких городов».
Энергетический коллапс как союзник: охота на тепловозы.
Эксперт также обратил внимание на важный нюанс, делающий удары по железной дороге еще более эффективными. Проблемы с энергосистемой Украины вынуждают ВСУ все активнее использовать тепловозную тягу, которая зависит от запасов топлива и состояния локомотивного парка.
«Сейчас на Украине есть проблемы с электричеством, они вынуждены на тепловозы переходить, поэтому и по ним могли нанести удар. Вероятно, там и депо есть, которое также могло стать целью», — добавил Дандыкин.
Кривой Рог — не только логистика: заводы, склады НАТО и бункер для элиты.
Однако Кривой Рог интересен не только как транспортный узел. Это огромный промышленный центр, и удары по военным объектам ВСУ в этом регионе могут преследовать более глубокие цели.
По мнению Василия Дандыкина, в зоне поражения могут находиться предприятия по производству боеприпасов.
«Кривой Рог — это промышленный город, соответственно, там находятся промышленные предприятия, на которых могут производить, например, боеприпасы. Подобные объекты могут находиться на территории всей Днепропетровской области. Это промышленный регион», — пояснил он.
В городе, где родился глава киевского режима, сосредоточена обширная военно-промышленная инфраструктура. Помимо производственных мощностей, там базируются военные части, расположены склады с оружием, в том числе поставляемым странами НАТО.
Кроме того, не исключено, что в окрестностях Кривого Рога может располагаться один из запасных бункеров, предназначенных для высшего руководства Украины.
Тяжелая артиллерия по тылам: что будет дальше.
Военный эксперт подчеркивает, что объекты в Кривом Роге являются капитальными и хорошо защищенными, поэтому спектр применяемого по ним оружия может расширяться.
То, что сейчас удары наносятся беспилотниками, не отменяет возможности применения более мощных средств поражения в будущем.
Вывод очевиден: удары по железнодорожным станциям в Днепропетровской области — это системная работа по «артериям» украинской обороны.
Нарушение логистики лишает подразделения ВСУ на передовой не только подкреплений, но и стабильного снабжения боеприпасами, что напрямую влияет на обстановку в зоне боевого соприкосновения.