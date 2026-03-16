Отключение света произошло утром 16 марта в Октябрьском районе Иркутска

16 марта в 07:30 в Октябрьском районе Иркутска и посёлке Дзержинск было частично отключено электричество. Это было сделано, чтобы устранить технологическое нарушение в работе сети. Об этом сообщается в телеграм-канале «Свет38».
— Отключение затронуло ряд домов на улицах: 2 я Летчиков, 3 я Летчиков, 4 я Летчиков, 5 я Летчиков, 6 я Летчиков, Академика Бурденко, Волочаевская, Дорожная, Егорова, Кубанская, Летчиков, Марины Расковой, Можайского, Молодёжная, Портовая, Совхозная, Циолковского, Яблоневая, — уточняется в сообщении.
В Дзержинске свет пропал на улицах: Дорожная, Дорожный, Западная, Ивановская и Летняя. Специалисты выявляют и устраняют причину сбоя. Планируемое время восстановления электроснабжения — 10:00 по местному времени.
