Кинокритик Сычев объяснил, почему Бронзит не получил «Оскар»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Работа «Три сестры» российского режиссера анимационных фильмов, сценариста и художника-аниматора Константина Бронзита не получила премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», поскольку для академиков она могла показаться слишком камерной. Такое мнение ТАСС высказал кинокритик Сергей Сычев.
«Анимация Бронзита для консервативных академиков слишком камерная, но дело не только в этом. Фаворитом в этой номинации сразу был мультфильм “Девочка, которая плакала жемчугом”, канадская притча, которую можно трактовать в любых направлениях современной повестки, включая феминизм, насилие, индустрию развлечений, эксплуатацию и многое другое», — сказал он.
По словам Сычева, удостоенный «Оскара» канадский мультфильм уже был хорошо известен в индустрии. «У фильма был теплый прием в Торонто (на фестивале Toronto International Film Festival — прим. ТАСС), он хорошо известен, “Оскары” получают часто те фильмы, в продвижение которых было вложено много усилий и которые при этом резонируют с теми мыслями и эмоциями, которые сейчас актуальны для всех кинематографистов из множества стран, которые голосуют на “Оскаре”, — заключил критик.
Троекратный номинант на «Оскар» Бронзит был выдвинут в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Награду взяла канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски. Вместе с ними в этой номинации были представлены также фильмы «Вечнозеленый», «Пенсионный план» и «Бабочка».
Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее учреждения появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино. Первая церемония вручения наград состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в зале отеля Hollywood Roosevelt. 98-я по счету церемония проходит в театре Dolby («Долби») в Лос-Анджелесе.