В Омске определили самые высокооплачиваемые мартовские вакансии

Сервис по поиску работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии марта в Омске. В тройку лидирующих по этому показателю должностей вошли машинист, водитель и кладовщик.
В первый месяц весны, в Омске, больше всего готовы платить машинисту электровоза. Кандидату на эту должность обещано денежное довольствие в размере от 120 тысяч рублей. К несомненным плюсам этой вакансии следует также отнести полис ДМС, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративную ипотеку.
Второе место по денежной престижности заняла вакансия водителя категории «Е» в одной из омских транспортных компаний. Будущему шоферу обещают оплату от 100 тысяч рублей. На третьем месте — вакансия работника склада в крупной розничной сети. Кандидату предлагают оплату от 99 тысяч рублей в месяц, бесплатное питание и корпоративные скидки. В пятерку самых высокооплачиваемых омских вакансий марта также вошли два предложения врачам — неврологу и оториноларингологу. В одной из частных клиник им готовы платить 90 тысяч рублей в месяц.
