В Омске определили самые высокооплачиваемые мартовские вакансии

Второе место по денежной престижности заняла вакансия водителя категории «Е» в одной из омских транспортных компаний. Будущему шоферу обещают оплату от 100 тысяч рублей. На третьем месте — вакансия работника склада в крупной розничной сети. Кандидату предлагают оплату от 99 тысяч рублей в месяц, бесплатное питание и корпоративные скидки. В пятерку самых высокооплачиваемых омских вакансий марта также вошли два предложения врачам — неврологу и оториноларингологу. В одной из частных клиник им готовы платить 90 тысяч рублей в месяц.