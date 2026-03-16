Последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минпросвещения назвали дату проведения в школах Последних звонков — 26 мая.
Соответствующие рекомендации министерство направило во все регионы страны, пишет РИА Новости.
В программу торжественных мероприятий предлагается включить церемонию поднятия российского флага, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей, выступления родителей — участников спецоперации и тех, кого удостоили государственных наград.
Выпускные экзамены начнутся не раньше 1 июня.