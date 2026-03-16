Львица Найтирия из Новосибирского зоопарка отметила своё 10-летие

Юбилярша появилась на свет 15 марта 2016 года в Ленинградском зоопарке. В Новосибирск она переехала осенью 2019 года, будучи уже взрослой. С октября этого года Найтирия радует своим величественным видом местных жителей и гостей города.
За эти годы хищница успела покорить сердца гостей и сотрудников зоопарка. Зоологи тепло относятся к своей подопечной и ласково называют её Натя.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что у в Новосибирском зоопарке у белых медведей Кая и Герды родился очередной малыш. Пол детёныша, который лишь недавно стал выходить на прогулки, пока не известен.
