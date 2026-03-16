В Омске мэрия установит новые правила для ограждений при ремонте

Мэрия подготовила поправки к действующим в нашем городе правилам благоустройства. Они, как стало известно порталу Om1 Омск, связаны с принятым недавно единым стандартом.
Поправки вводят новые требования к ограждениям, которые ставят при раскопках, ремонте труб и других земляных работах. По новым правилам такие заборы должны быть сплошными, высотой не менее полутора метров, а все калитки и ворота должны быть закрыты или находиться под контролем.
Кроме того, устанавливаются требования к цвету ограждений. В границах туристического центра и на гостевых маршрутах они обязаны быть только серыми, а в других частях города — красными или красно-белыми в диагональную полоску.
Проект поправок уже направлен в Горсовет.