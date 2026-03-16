Более 1,5 млн человек посетили Новосибирский зоопарк в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Новосибирский зоопарк остается одним из самым популярных мест отдыха в городе. Его развитие продолжается. В частности, в марте планируется приступить к строительству комплекса «Северный полюс». А ко дню рождения зоопарка, который отметят в августе, собираются открыть комплекс «Азия».
— Также в этом году появится пространство для японских макак. Отдельный блок строится для карликовых бегемотов — это первая очередь будущей зоны «Африка». Самих животных привезут позже, когда условия для их содержания будут полностью готовы, — отметил мэр.
Также в зоопарке появятся вольеры для малых панд, медоедов и речных выдр, ветеринарная клиника и виварий.