Изменился график работы мобильных флюорографов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 20 марта, накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер проводит ежегодную акцию.
В течение пяти дней флюорографическое обследование бесплатно, без направления и без предварительной записи могут пройти все желающие, в том числе люди, у которых нет медицинского полиса или прописки. Необходим только документ, удостоверяющий личность.
Для более широкого охвата населения профилактическими исследованиями в график работы передвижных флюорографических комплексов внесены изменения, отмечает пресс-служба краевого минздрава. По новому расписанию время работы флюорографа на ул. Весны, 11 увеличено. Он будет работать все пять дней — с 16 по 20 марта.
Ознакомиться с графиком работы флюорографических кабинетов можно по ссылке kraszdrav.ru/news/14266.
Напомним, в новых флюорографических мобильных комплексах контакт врача и пациента сведен к минимуму: все автоматизировано, процесс занимает не более 15 секунд. Процент выявляемости туберкулеза и еще ряда заболеваний этим методом очень высок.