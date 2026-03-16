В зоопарке Челябинска проснулись бурые медведи. Малыш, Шкода и Бусинка выходят из зимней спячки, и каждый встретил весну по‑своему. Об этом сообщается на официальной странице учреждения.
Малыш вышел из вольера, огляделся и решил, что самое важное дело — хорошенько почесаться обо всё подряд, включая сотрудника по уходу за животными. За зиму он немного сбросил вес — теперь его бёдра уже не перекрывают проход целиком.
Шкода, самая молодая из троицы, сначала зевала и потягивалась, а на второй день уже смело преодолевала снежные преграды ради творога и йогуртов.
Бусинка же выглядела так, будто ей всю зиму не давали спать: растерянно озиралась, пока еда не привела её в бодрое настроение. А ещё она сочинила фирменный «бит языком» на банке йогурта — теперь ждём, кто напишет к нему музыку!