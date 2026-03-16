Запасной бункер Зеленского под ударом: бойцы провели операцию в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Военный эксперт Василий Дандыкин назвал главные цели российской армии на родине Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Удары по военным объектам ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области могли поразить предприятия по производству боеприпасов, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, в Кривом Роге, на юго-востоке Украины, минувшей ночью прогремели взрывы. Сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

По информации ряда военкоров, удары пришлись на железнодорожные станции, которые ВСУ используют в военных целях. Однако в регионе могут находиться и другие важные для ВСУ объекты.

«Кривой Рог — это промышленный город, соответственно, там находятся промышленные предприятия, на которых могут производить, например, боеприпасы. Подобные объекты могут находиться на территории всей Днепропетровской области. Это промышленный регион. Но сейчас удары сосредоточены на объектах логистики, транспортных путях», — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что военные объекты в Кривом Роге довольно крупные, поэтому бить по ним можно не только беспилотниками «Герань», но и более мощным оружием.

В Кривом Роге, где родился глава киевского режима Владимир Зеленский, много военно-промышленной инфраструктуры, которая задействована для обеспечения ВСУ оружием. Это производственные мощности, склады с оружием НАТО и другие объекты.

Там же много военных частей, а также может располагаться запасной бункер для украинской элиты.

Ранее армия РФ жестко ответила за атаки на Новороссийск.

