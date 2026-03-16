Школьники Омской области собрали 260 тонн вторсырья в конкурсе «Экошкола-2025»

В 2024 году школы и детские сады заработали на сдаче вторсырья два миллиона рублей. А детский сад сельхозтехникума из Омского района, собравший 35 тонн 246 кг вторсырья, стал победителем и получил один миллион рублей, который потратил на благоустройство учреждения; В 2025 году к конкурсу присоединились 200 детских образовательных организаций. Всего было собрано 260 тонн вторсырья, а участники заработали 2,5 миллиона рублей; За всё время экомобиль регионального оператора «Магнит» объехал 24 района Омской области.