Школьники Омской области собрали 260 тонн вторсырья в конкурсе «Экошкола-2025»

Проект, который стартовал в марте 2024 года, охватил около 30 тысяч школьников и воспитанников детских садов из 160 образовательных учреждений, включая отдалённые северные районы — Тарский и Большеуковский.
За два года конкурс расширился и достиг экологических результатов:
В 2024 году школы и детские сады заработали на сдаче вторсырья два миллиона рублей. А детский сад сельхозтехникума из Омского района, собравший 35 тонн 246 кг вторсырья, стал победителем и получил один миллион рублей, который потратил на благоустройство учреждения; В 2025 году к конкурсу присоединились 200 детских образовательных организаций. Всего было собрано 260 тонн вторсырья, а участники заработали 2,5 миллиона рублей; За всё время экомобиль регионального оператора «Магнит» объехал 24 района Омской области.
13 марта 2026 года по итогам 2025 года были объявлены следующие победители:
МБДОУ «Яснополянский детский сад» — сдали 61 тонну 731 кг вторсырья; Авторский проект Евгении Ворокосовой «ЭкоТерем» — 20 тонн 839,9 кг ВМР; ОРДЮОО «Эколого-биологический центр» — 16 тонн ВМР.
Семья Пономарёвых заняла первое место в номинации «Лучший семейный проект» второй год подряд, собрав 600 кг вторсырья. В номинации также отметили братьев Матвея и Екатерину Исуповых из Тары, собравших около 500 кг.
Церемонию награждения открыл министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун. Он подчеркнул важность воспитания у детей бережного отношения к природным ресурсам: «Подобные конкурсы помогают воспитывать новое поколение, заботливое и ответственное к природе».
Генеральный директор регионального оператора «Магнит» Карен Егоян поблагодарил всех участников и наставников, отметив вклад преподавателей, родителей в поддержку детских инициатив: «Без поддержки родителей, друзей, учителей такие масштабные проекты были бы невозможны».
На церемонии был объявлен старт третьего регионального конкурса «Экошкола»: обладатель главного приза в один миллион рублей будет определён по итогам 2026 года. Средства, вырученные за сдачу вторсырья, учреждения направляют на свои нужды, а собранные материалы отправляются на переработку.