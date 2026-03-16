Какой православный праздник 16 марта

Сегодня, 16 марта, в православной церкви вспоминают удивительную жизнь святой девственницы Пиамы. Она выбрала путь уединения и молитв, который привел ее к дару прозрения и позволил спасти односельчан. Кто такая преподобная Пиама дева Святая дева Пиама (Пиамука) достигла высокой степени духовного совершенства, проживая в уединении в доме матери. Питалась она умеренно, принимая пищу через день, вела простую жизнь, полную труда и молитвы. За это ей открылся особенный дар прозрения. Люди соседнего поселения, в борьбе за воду для полива своих полей, решили уничтожить менее многолюдную общину, в которой жила Пиама. Узнав об этом, благодаря своему дару, праведница призвала старейшин защитить селение и словом дать отпор воинственно настроенным соседям. Просила их таким образом избежать боя. Старейшины отказались, испугавшись насилия, которое все же могло случиться. Они просили Пиаму саму уговорить агрессоров не нападать на селение. В ответ на это дева уединилась и всю ночь молилась, чтобы Господь остановил неприятелей и не дал свершиться плохому. Просьба её была услышана: воинственно настроенные соседи выступили, но застряли на одном месте и не смогли двигаться дальше. По преданиям, божественными промыслом они поняли, что удерживает их молитва праведницы. Нападавшие послали гонцов с предложением заключить мир. Так молитвы девы не дали свершиться насилию. Что еще отмечает православная церковь 16 марта Сегодня, 16 марта 2026 года православные почитают память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (ок. 308), святителей Зинона и Зоила, преподобномученицы Марфы и мученика Михаила (1938). 16 марта отмечено в православном календаре, как день Волоколамской иконы Божией Матери (1572). Это список с Владимирской иконы Московского Успенского собора, который был привезен в Успенский монастырь преподобного Иосифа Волоцкого. Считается чудотворной. 16 марта 2026 года — начало четвертой недели Великого Поста.