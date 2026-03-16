С начала года мошенники украли у жителей края почти 400 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Прокуратуре Красноярского края рассказала о работе в сфере пресечения деятельности интернет-мошенников.
С начала года жертвами таких преступников стали 1087 жителей региона. Всего было украдено 386 млн рублей.
Процент раскрываемости дистанционных краж составляет 25,4%: раскрыто 282 преступления.
Только за прошедшую неделю мошенники украли более 13 млн рублей. Жители края становились жертвами фейковых криптобирж, лжесотрудников спецслужб, фишинговых ссылок на интернет-магазины и других методик обмана.