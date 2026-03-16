Красноярский театр кукол показал постановку, созданную по историям участников СВО

Сюжет построен на истории нашего современника Артема Василюка. Рассказы Василюка легли в основу художественного образа главного героя. История охватывает несколько дней его жизни, которые вместили сложнейшие испытания: добровольный уход на спецоперацию, предательство близкого человека и главный выбор — сдаться или бороться, выжить или погибнуть. Это документальная драма о преодолении, любви, предательстве и о том, как начать всё заново человеку с инвалидностью и ветерану.