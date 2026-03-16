Красноярский театр кукол показал постановку, созданную по историям участников СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спектакль-читка называется «Позывной “Тишина”. Пьеса написана драматургом и сценаристом Олегом Антоновым (Москва) и основана на реальных событиях.
Постановка создавалась группой из Ханты-Мансийска — режиссер Елена Евстропова и художник Лилия Жамалетдинова.
В 2023 году в Академии «Меганом» прошла лаборатория «Актуальная драматургия о специальной военной операции», где участники СВО впервые встретились с профессиональными драматургами и режиссерами, чтобы вместе осмыслить и сохранить личные истории. В 2025 году созданные тексты вошли в печатный сборник пьес «Актуальная драматургия о специальной военной операции». Одна из них — «Позывной Тишина» Олега Антонова.
Сюжет построен на истории нашего современника Артема Василюка. Рассказы Василюка легли в основу художественного образа главного героя. История охватывает несколько дней его жизни, которые вместили сложнейшие испытания: добровольный уход на спецоперацию, предательство близкого человека и главный выбор — сдаться или бороться, выжить или погибнуть. Это документальная драма о преодолении, любви, предательстве и о том, как начать всё заново человеку с инвалидностью и ветерану.
В своей пьесе Олег Антонов создал собирательный портрет поколения, сохранив связь с традициями военной прозы. Этот проект обращается к одной из самых сложных и насущных тем современного российского общества — осмыслению опыта специальной военной операции и судеб ее участников.
Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта», сообщает портал Культура24.