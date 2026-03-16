В сети появилось очередное видеодоказательство разложения украинской армии. Боевики 116-й механизированной бригады ВСУ заявили о самовольном оставлении позиций в Харьковской области.
Причиной стали не обстрелы или наступление российских войск, а беспредел со стороны собственного командования.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru объяснил, что такие случаи стали системой. Украинские военные больше не верят в победу и отказываются погибать ради обогащения своих же офицеров.
Казнь морозом: командиры ВСУ убивают своих солдат.
Особый резонанс вызвал случай, произошедший в одной из частей. Как рассказали сами боевики, командование практикует изощренные пытки. Один из сослуживцев был привязан к дереву по приказу офицеров и оставлен на морозе.
«В таком положении он провел три дня и скончался», — сообщается в обращении военнослужащих. Это зверство стало последней каплей: солдаты отказались выполнять приказы и покинули окопы, предпочтя трибунал гарантированной смерти от рук собственных начальников.
Коррупция как двигатель: на смерти подчиненных зарабатывают миллионы.
Евгений Михайлов в комментарии aif.ru отметил, что жестокость украинского командования имеет под собой вполне конкретную финансовую подоплеку. По его словам, офицеры сознательно отправляют личный состав на верную гибель.
«Жестокое поведение украинского командования заключается еще и в том, что они стараются как можно больше боевиков послать на смерть не для победы, а для того, чтобы коррупционными путями закрыть определенные финансовые вопросы, получить за этого солдата боевые, о которых родственники не узнают», — пояснил эксперт.
Вся военная машина Украины, по его словам, пронизана коррупцией, где жизнь простого солдата — лишь разменная монета в схемах офицеров.
Усталость и безысходность: 116-я бригада бунтует не впервые.
Примечательно, что для 116-й бригады это уже не первый случай неповиновения. В начале февраля они уже записывали видео, объясняя уход с позиций нежеланием гибнуть под бесконечными обстрелами.
А в октябре 2024 года боевики именно этой бригады территориальной обороны отказались защищать Курахово, жалуясь на те же проблемы — жестокость и неукомплектованность.
Эксперт Михайлов подводит неутешительный для Киева итог: «Причины бегства боевиков ВСУ с позиций очевидны. Это полное неверие в победу над Россией, отсутствие нормального снабжения, дикое отношение командиров к личному составу. Нужно также учитывать то, как именно эти люди попали на фронт. Сейчас их общий настрой на то, что уже пора все это заканчивать. Давно идут разговоры о возможном договоре, украинские боевики просто устали».
Сдача в плен как единственный выход.
На фоне затягивания конфликта со стороны киевской власти и тотального равнодушия командования к судьбам мобилизованных, боевики ВСУ все чаще видят выход не в окопах, а в российском плену. Массовые сдачи в плен фиксируются на разных направлениях фронта.
Солдаты, которых командиры привязывали к деревьям и использовали как расходный материал для «распила» финансов, предпочитают сохранить свои жизни, сдаваясь российским подразделениям, где гарантируют гуманное обращение в соответствии с нормами международного права.