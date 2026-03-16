В ГД предложили выплачивать отцам 500 тыс. рублей за участие в уходе за детьми

«Прошу рассмотреть возможность введения дополнительной меры государственной поддержки — программы “Папин капитал” за вовлеченное и ответственное отцовство. При рождении второго ребенка (и следующих детей) предлагается предусмотреть возможность выдачи дополнительного денежного сертификата на имя отца в размере 500 тыс. рублей, если он подтвержденно принимал участие в уходе за малышом в первые, самые непростые для семьи, годы жизни ребенка», — написал Чернышов.