В ГД предложили выплачивать отцам 500 тыс. рублей за участие в уходе за детьми

Речь идет о выплатах при рождении второго и последующих детей, говорится в письме вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести новую меру поддержки семей — выплачивать отцам 500 тыс. рублей при рождении второго и последующих детей, если они принимали участие в уходе за ребенком. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу рассмотреть возможность введения дополнительной меры государственной поддержки — программы “Папин капитал” за вовлеченное и ответственное отцовство. При рождении второго ребенка (и следующих детей) предлагается предусмотреть возможность выдачи дополнительного денежного сертификата на имя отца в размере 500 тыс. рублей, если он подтвержденно принимал участие в уходе за малышом в первые, самые непростые для семьи, годы жизни ребенка», — написал Чернышов.

Подтверждением такого участия, по его словам, может служить оформление отпуска по уходу за ребенком — полностью или частично. Эти данные фиксируются в системе Социального фонда России и подтверждаются работодателем, отметил депутат.

По мнению автора инициативы, мера может усилить участие отцов в воспитании детей в первые годы жизни и поддержать семьи с двумя и более детьми.

