В РФ хотят создать платформу для прогноза рисков на транспорте и производстве

По словам разработчика Бориса Малозерова, платформа будет представлять собой не узкоспециализированную программу для одного объекта, а о модульную цифровую среду. Ее можно будет настраивать под разные классы оборудования и интегрировать в индустриальные контуры. Платформа собирает данные о работе оборудования, создает его цифровую копию, чтобы точно оценивать износ, и с помощью нейросетей учится предсказывать поломки все лучше — по мере накопления информации. Проект поддержан грантом РНФ.