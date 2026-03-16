В РФ хотят создать платформу для прогноза рисков на транспорте и производстве

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Платформу, которая подойдет для оценки и прогнозирования надежности в системах городского транспорта и в промышленности, создают в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Полнофункциональную версию разработки планируется представить в 2027 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Современные сложные машины и оборудование уже нельзя обслуживать, следуя графику и дожидаясь выхода оборудования из строя. Часто детали изнашиваются постепенно и непредсказуемо, поскольку батареи, моторы, электроника портятся по разному в зависимости от того, как их используют. Чтобы избежать внезапных поломок, ученые создают специальную цифровую платформу. Она будет вовремя замечать износ, предсказывать проблемы и помогать принимать правильные решения по ремонту.
«Целевыми потребителями разрабатываемой платформы являются операторы городского и междугороднего электротранспорта, машиностроительные и энергетические предприятия, а также компании, занимающиеся мониторингом и автоматизацией. В 2027 году предполагается выход на полнофункциональную версию, проверка в реальной эксплуатации», — рассказали в вузе.
По словам разработчика Бориса Малозерова, платформа будет представлять собой не узкоспециализированную программу для одного объекта, а о модульную цифровую среду. Ее можно будет настраивать под разные классы оборудования и интегрировать в индустриальные контуры. Платформа собирает данные о работе оборудования, создает его цифровую копию, чтобы точно оценивать износ, и с помощью нейросетей учится предсказывать поломки все лучше — по мере накопления информации. Проект поддержан грантом РНФ.
«Это как прогноз погоды для техники. Нам важно не только, “будет дождь или нет”, а с какой вероятностью, в каком диапазоне и при каких условиях риск становится неприемлемым, — чтобы управлять обслуживанием, управляя рисками, а не реагируя на аварии», — объясняет ученый.
Предполагается, что разработка поможет перейти от ремонта и замены оборудования не по календарю, а по риску и ресурсу. Кроме этого, платформа позволит сократить внеплановые простои, а также повысить безопасность и снизить аварии.