Более трети опрошенных россиян заедают эмоции сладким

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Больше трети (36%) опрошенных жителей России заедают эмоции сладким. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Пакет» от Х5 и сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» (имеется в распоряжении ТАСС).
«Для заедания эмоций большинство прибегает к потреблению сладкого — такой вариант выбрали 36% опрошенных, при этом наиболее частым временем для этого приема пищи россияне предпочитают вечерний период (26%)», — говорится в тексте.
Более половины опрошенных россиян отмечают, что еда напрямую влияет на их психоэмоциональное состояние, причем 28% из них наиболее остро ее ощущают во время стресса или эмоционального перегруза. В такие моменты 48% респондентов склонны к перееданию. Основными эмоциями, которые россияне пытаются заесть, стали: стресс (28%), усталость (20%) и скука (20%), в то время как ощущение радости вызывает повышенный аппетит у 5% опрошенных, сказано в тексте.
Несмотря на то, что россияне отмечают свою зависимость от еды во время эмоционального перегруза, само переедание не вызывает у них чувства вины или раздражения (54%). При этом 47% стремятся избавиться от перееданий, но в целях сохранения бюджета: так, 43% намеренно идут в магазин, чтобы максимально контролировать процесс выбора продуктов и отвлечься от проблем, 27% покупают товары по скидкам или акциям, а 21% ограничивает список покупок.
По данным исследования, более 40% респондентов видят в еде источник энергии, еще 26% отмечают ее как инструмент для улучшения физического и морального состояния, и 21% опрошенных рассматривают еду в качестве источника гастрономического удовольствия.
В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет со всех регионов РФ.