В обнародованных файлах обнаружена связь Эпштейна с моделью Наоми Кэмпбелл

Изучив обнародованные файлы по делу Джеффри Эпштейна, РИА Новости обнаружило, что британская супермодель Наоми Кэмпбелл пыталась связаться с финансистом по поводу запуска собственной линейки купальников для Victoria’s Secret.

Изучив обнародованные файлы по делу Джеффри Эпштейна, РИА Новости обнаружило, что британская супермодель Наоми Кэмпбелл пыталась связаться с финансистом по поводу запуска собственной линейки купальников для Victoria’s Secret.

В переписке она упоминает, что хотела бы показать образцы и обсудить проект лично. Ранее сообщалось, что Эпштейн был финансовым советником бывшего главы Victoria’s Secret Лесли Векснера и управлял значительной частью его активов.

Из материалов также следует, что Кэмпбелл и Эпштейн регулярно встречались, общались и путешествовали, в том числе на его частном самолёте. Эпштейна приглашали на мероприятия модели, включая день рождения.

Напомним, Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, обвиняемый в секс-преступлениях. Всего опубликовано более 3,5 млн файлов.

Ранее сообщалось, что Эпштейн мог поставлять жертв сексуальной эксплуатации египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду, бывшему владельцу лондонского универмага Harrods.

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
