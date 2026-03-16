В обнародованных файлах обнаружена связь Эпштейна с моделью Наоми Кэмпбелл

Изучив обнародованные файлы по делу Джеффри Эпштейна, РИА Новости обнаружило, что британская супермодель Наоми Кэмпбелл пыталась связаться с финансистом по поводу запуска собственной линейки купальников для Victoria’s Secret.
В переписке она упоминает, что хотела бы показать образцы и обсудить проект лично. Ранее сообщалось, что Эпштейн был финансовым советником бывшего главы Victoria’s Secret Лесли Векснера и управлял значительной частью его активов.
Из материалов также следует, что Кэмпбелл и Эпштейн регулярно встречались, общались и путешествовали, в том числе на его частном самолёте. Эпштейна приглашали на мероприятия модели, включая день рождения.
Напомним, Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, обвиняемый в секс-преступлениях. Всего опубликовано более 3,5 млн файлов.
Ранее сообщалось, что Эпштейн мог поставлять жертв сексуальной эксплуатации египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду, бывшему владельцу лондонского универмага Harrods.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.