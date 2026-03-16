Робота-пожарного представили на республиканском онлайн-марафоне

Робот, оснащённый дистанционным управлением и гусеничным ходом, был разработан совместными усилиями специалистов завода в Петропавловске и Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области. Этот высокотехнологичный аппарат предназначен для тушения пожаров в сложных условиях, таких как на опасных производственных объектах, где традиционные методы могут быть опасными для жизни спасателей.