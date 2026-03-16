В Красноярском крае еще 54 жителя стали почетными донорами России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В марте 54 жителям региона присвоили нагрудные знаки «Почетный донор России».
Все они на протяжении многих лет регулярно сдают кровь и ее компоненты, помогая врачам спасать жизни пациентов, сообщает краевой минздрав.
Виктор Паулин, председатель Общественного совета при Красноярском краевом центре крови № 1: «В Красноярском крае уже более девяти тысяч человек носят звания Почетный донор России и Почетный донор СССР. И ежегодно их число растет. Сегодня все слова благодарности обращены к тем, кто посвятил свою жизнь самому дорогому — спасению человеческих жизней. Вам, уважаемые доноры! Мы зовём вас настоящими героями, ведь на вас всегда можно положиться. Примите наши самые искренние и сердечные поздравления. Знайте, что вами гордится весь Красноярский край!».
Донорство играет важную роль в системе здравоохранения. Кровь и ее компоненты ежедневно нужны для лечения пациентов, проведения операций и оказания экстренной медицинской помощи.
Добавим, что нагрудный знак «Почетный донор России» является государственной наградой. Его вручают гражданам за многолетнее безвозмездное донорство крови и значительный вклад в развитие донорского движения.
