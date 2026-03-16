В сливочном масле для социального учреждения Приморья нашли плесень

Специалисты Россельхознадзора Приморья нашли нарушение микробиологических норм в партии сливочного масла от местного производителя. Продукт не соответствовал требованиям технических регламентов, сообщила пресс-служба краевого Россельхознадзора.
«Протоколом от 12 марта Приморского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ “Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса” подтверждены нарушения микробиологического показателя в партии сливочного масла приморского производителя», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, проба масла была отобрана государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в одном из социальных учреждений края. Исследование проводилось в рамках государственного задания.
Ранее специалисты проверили и другую молочную продукцию. Исследования велись по инициативе самого производителя. В партии сырого коровьего молока, поступившей от приморского предприятия, были обнаружены нарушения требований техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», а также ГОСТа.
Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора Приморья выявили превышение содержания ртути в партии варёно-мороженых конечностей красного краба-стригуна массой 38,9 тонны. Продукция была произведена в феврале 2026 года на предприятии Сахалинской области из краба, добытого в Японском море в подзоне «Приморье». Проба отобрана сотрудниками ведомства в пункте пропуска Хасанского района.