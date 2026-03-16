Компании собираются тихо увольнять сотрудников в 2026 году

Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Роскачество, передает ИА DEITA.RU.
Вместо масштабных массовых увольнений ожидается, что работодатели будут применять более тонкие и аккуратные стратегии сокращения затрат на персонал. Они будут сокращать именно те позиции, которые характеризуются низкой эффективностью, переводить сотрудников на неполный рабочий день, а также отказаться от расширения штата, отдавая предпочтение внутреннему перераспределению обязанностей между текущими сотрудниками.
Такой подход позволяет сохранить основной кадровый потенциал и одновременно снизить расходы. В условиях, когда компании дольше не могут регулярно увеличивать зарплаты всем сотрудникам подряд, ставка делается на сохранение и развитие тех специалистов, которые действительно приносят ценность. Это свидетельствует о более осознанном и стратегическом управлении кадрами, где ценность каждого сотрудника становится ключевым фактором.
При этом, несмотря на усиливающуюся внутреннюю оптимизацию, в определенных отраслях ситуация с нехваткой квалифицированных специалистов сохраняется. Особенно остро ощущается потребность в инженерах, рабочих из машиностроения, оборонной промышленности, строительстве и ЖКХ.
В этих сферах дефицит высококлассных специалистов останется, а спрос на врачей и IT-экспертов, особенно в области кибербезопасности и разработки программного обеспечения, продолжит расти. В то же время конкуренция за офисных работников усилится, что даст работодателям возможность выбирать из более широкой базы только лучших кандидатов.
Эксперты ожидают, что рост зарплат в целом замедлится — у компаний практически исчерпаны возможности повышать доходы всем сотрудникам без исключения. В дефицитных отраслях зарплаты будут продолжать расти, но наиболее адресно — преимущественно у тех, кто демонстрирует высокие результаты. В массовых сегментах повышение доходов станет минимальным или совсем прекратится.
В Роскачестве отмечают, что рынок труда в ближайшие годы вступит в фазу охлаждения, но это не будет сопровождаться значительным ростом безработицы. Такой сценарий обусловлен не уходом работников, а сокращением числа вакансий, усилением требований к кандидатам и популяризацией частичной занятости. Одновременно увеличится число самозанятых и фрилансеров, поскольку люди станут предпочитать гибкий график.