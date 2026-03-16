Эксперт Щанкина рассказала, что чаще всего доводит мужчин до похода к психологу

По словам Щанкиной, число обращений по телефону психологической поддержки для мужчин стабильно растет. В 2024 году поступило 16 127 звонков, в 2025 году — 17 285. Динамика за январь-февраль также показывает рост: в 2024 году за этот период было 2 088 обращений, в 2025 — 2 396, в 2026 — уже 3 277 звонков. Пиковыми периодами обращений являются январь, февраль и апрель. По словам Щанкиной, это связано с характерными для зимы депрессивными факторами — коротким световым днем и длительными холодами, а также с непростым периодом адаптации к весне.