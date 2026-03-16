Эксперт Щанкина рассказала, что чаще всего доводит мужчин до похода к психологу

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Около четверти обращений мужчин за психологической помощью связаны с разводами и семейными конфликтами, еще 21% — с одиночеством и утратой смысла жизни. Чаще всего помощь требуется мужчинам в возрасте от 36 до 50 лет, сообщила ТАСС создатель и директор проекта психологической помощи мужчинам «ПряМой Диалог», клинический психолог Наталия Щанкина.
«Почти 26% обращений — это разводы, супружеские измены, конфликты и недопонимание между супругами. На втором месте — одиночество и утрата смысла жизни, это 21%. Трудности при знакомстве и расставании составляют 16,3%, проблемы с психическим здоровьем — депрессии, панические атаки — 16,1%», — сказала она.
По словам Щанкиной, число обращений по телефону психологической поддержки для мужчин стабильно растет. В 2024 году поступило 16 127 звонков, в 2025 году — 17 285. Динамика за январь-февраль также показывает рост: в 2024 году за этот период было 2 088 обращений, в 2025 — 2 396, в 2026 — уже 3 277 звонков. Пиковыми периодами обращений являются январь, февраль и апрель. По словам Щанкиной, это связано с характерными для зимы депрессивными факторами — коротким световым днем и длительными холодами, а также с непростым периодом адаптации к весне.
Средний возраст обратившихся — 36−50 лет. «В основном нам звонят мужчины, которые находятся на этапе переоценки ценностей и кризисных переживаний. Это, как правило, работающие люди, у которых есть семья, но при этом они испытывают давление», — пояснила психолог. Вместе с тем заметно растет число обращений от более молодой аудитории — мужчин 26−35 лет, преимущественно не состоящих в отношениях. Большинство звонков поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, в том числе из Тульской области.
Помимо поддержки в повседневных трудностях, телефонная помощь играет важную роль в предотвращении трагических исходов: среди обратившихся есть мужчины в остром кризисном состоянии. «Если нам человек позвонил в аффективном состоянии, и мы смогли его успокоить, снизить остроту переживаний, расширить суженное сознание, это уже считается эффективной работой. Это не значит, что завтра его не “накроет снова”, но в моменте мы точно смогли что-то сделать», — отметила Щанкина.
При этом специалисты признают, что возможности телефонного формата ограничены. Поэтому после разговора они всегда предлагают дальнейшие шаги: при необходимости — вызов скорой помощи, направление к врачу-психиатру или участие в группах поддержки, которые проводит организация. «Человек всегда знает, что может позвонить нам снова. И у него есть этот ориентир», — добавила психолог.
О проекте.
«ПряМой Диалог» — телефон доверия, оказывающий бесплатную психологическую помощь мужчинам по всей России. Служба работает с 10 октября 2022 года и на сегодняшний день остается единственной в стране организацией, специализирующейся именно на мужской аудитории. За время работы поступило почти 50 тыс. обращений.