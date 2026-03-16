В Братске фура заблокировала выезд рейсовых автобусов по пяти маршрутам

Утро понедельника для жителей Падуанского района в Братске началось с неприятной ситуации. Фура заблокировала выезд рейсовых автобусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Александр Дубровин.
— На место выехала тяжелая техника. Дорога подсыпана, но груженая фура настолько тяжелая, что не может тронуться в подъем, — подчеркнул глава Братска.
Маршруты 5, 50, 10а оказались под угрозой невыполнения. Их оперативно закрыли автобусами из центрального гаража с дежурными водителями. Тем не менее, Падунский гараж не смог вовремя выпустить на линию автобусы по маршрутам 7, 14 и 10а. Сейчас проезд возобновлен, автобусы работают.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья и районе за неделю один человек погиб и 28 пострадали в авариях. Среди травмированных есть один ребенок.