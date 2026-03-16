В Омске остановку «По требованию» переименуют в «Сад имени Суворова»

На восточной окраине Омска в ближайшее время может появиться остановка «Сад имени генералиссимуса Суворова». Сейчас пункт, расположенный на улице Успешной напротив того самого сада, носит название «По требованию».
Инициатором переименования, как стало известно порталу Om1 Омск, выступило НПО «Мир», здания которого расположены возле этой остановки. Проект уже получил одобрение топонимической комиссии мэрии, теперь его рассмотрят в Горсовете.
Напомним, что остановок «По требованию» в Омске насчитывается почти 20 штук, и расположены они в самых разных частях города.