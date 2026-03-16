Митрополит Никодим завершил служение в Новосибирской митрополии

Вчера митрополит Рязанский и Михайловский Никодим возглавил литургию в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска и совершил благодарственный молебен перед отъездом с поста главы новосибирской митрополии. Ему сослужили архиереи и духовенство региона.
Никодим отметил строительство множества храмов и добрые дела, совершённые вместе с приходами. Он переведен на пост главы Рязанской митрополии.
Новым митрополитом Новосибирской митрополии назначен епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей. Его прибытие в город ещё ожидается. Решение о назначении было принято Священным синодом Русской православной церкви 12 марта 2026 года.