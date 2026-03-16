Украинское командование наживается на боевиках ВСУ, отправленных на смерть, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Таким образом он прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором боевики 116-й механизированной бригады ВСУ сообщили о самовольном оставлении позиций в Харьковской области.
Они объяснили свой шаг систематическим вымогательством денег со стороны украинского командования, а также жестоким обращением. По словам боевиков, одного из них по приказу офицеров привязали к дереву во время морозов на три дня. Позже он скончался.
Боевики 116-й бригады ВСУ протестуют уже не в первый раз. В начале февраля они записали видео об уходе с позиций из-за нежелания гибнуть под обстрелами.
Михайлов отметил, что уставшие боевики ВСУ сбегают с позиций и сдаются в плен, потому что уверены в грядущем поражении Украины в этом конфликте.
«Жестокое поведение украинского командования заключается еще и в том, что они стараются как можно больше боевиков послать на смерть не для победы, а для того, чтобы коррупционными путями закрыть определенные финансовые вопросы, получить за этого солдата боевые, о которых родственники не узнают. Вся Украины сейчас — сплошная коррупция, а военные, особенно офицеры, зарабатывают деньги на смерти обычных подчиненных», — пояснил военный эксперт.
Ранее сообщалось, что командование 92-й бригады ВСУ вымогает боевые выплаты у штурмовиков.