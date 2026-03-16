Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники»

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Американский актер Майкл Б. Джордан удостоился кинопремии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Трансляцию церемонии вручения наград ведет телеканал ABC.
Джордан сыграл сразу двух братьев — Смоука и Стэка — в фильме «Грешники» (Sinners, 2025). За награду в этой номинации с ним боролись Леонардо Ди Каприо с фильмом «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025), Вагнер Моура с кинокартиной «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025), Итан Хоук («Голубая луна», Blue Moon 2025) и Тимоти Шаламе с лентой «Марти Великолепный» (Marty Supreme, 2025).
Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Шон Пенн, сыгравший в «Битве за битвой» полковника Стивена Локджо.
98-я по счету церемония вручения премии «Оскар» проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее учреждения появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино. Первая церемония состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt.