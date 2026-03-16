Трамп продолжает затягивать НАТО в конфликт с Ираном: президент США начал запугивать европейцев

Североатлантический альянс ждет плохое будущее, если страны блока НАТО не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
«Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», — сказал он.
Вместе с тем американский лидер признался, что не верит в готовность союзников по альянсу вступиться за США.
«Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — заявил американский лидер.
При этом возможность минирования Ормузского пролива Ираном Трамп назвал «досадной помехой», которая «может причинить небольшую проблему» Штатам.
Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер отклонил предложение американского президента Дональда Трампа об отправке военных кораблей для восстановления коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
Напомним, Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив и намерен объявить о её создании в течение недели.
До этого американский лидер призвал страны-получатели нефти позаботиться о восстановлении Ормузского пути и обеспечить судоходство в проливе.
При этом главные европейские лидеры заранее предупредили мировое сообщество, что они не имеют отношения к ударам по Ирану. О непричастности заявили лидеры Германии Фридрих Мерц, Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер.
Ранее официальный представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что перехваченная накануне силами Североатлантического альянса иранская ракета, по данным военного блока, двигалась в направлении Турции. НАТО сохраняет бдительность и намерена защищать своих союзников, добавила она.
А бывший командир Международных сил безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР), итальянский генерал Фабио Мини заявил, что Соединенным Штатам в войне с Ираном все равно придется пойти на компромиссы, и они будут не в пользу американцев.