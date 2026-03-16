Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп продолжает затягивать НАТО в конфликт с Ираном: президент США начал запугивать европейцев

Трамп пообещал НАТО плохое будущее после отказа помогать с проливом.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс ждет плохое будущее, если страны блока НАТО не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», — сказал он.

Вместе с тем американский лидер признался, что не верит в готовность союзников по альянсу вступиться за США.

«Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — заявил американский лидер.

При этом возможность минирования Ормузского пролива Ираном Трамп назвал «досадной помехой», которая «может причинить небольшую проблему» Штатам.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер отклонил предложение американского президента Дональда Трампа об отправке военных кораблей для восстановления коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Напомним, Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив и намерен объявить о её создании в течение недели.

До этого американский лидер призвал страны-получатели нефти позаботиться о восстановлении Ормузского пути и обеспечить судоходство в проливе.

При этом главные европейские лидеры заранее предупредили мировое сообщество, что они не имеют отношения к ударам по Ирану. О непричастности заявили лидеры Германии Фридрих Мерц, Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер.

Ранее официальный представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что перехваченная накануне силами Североатлантического альянса иранская ракета, по данным военного блока, двигалась в направлении Турции. НАТО сохраняет бдительность и намерена защищать своих союзников, добавила она.

А бывший командир Международных сил безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР), итальянский генерал Фабио Мини заявил, что Соединенным Штатам в войне с Ираном все равно придется пойти на компромиссы, и они будут не в пользу американцев.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше